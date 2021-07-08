Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu sırasında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu gazi olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, tedavisinin sürdüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde evlendi. Hastanenin kafeteryasında yapılan törende, gazi Yüzer ile Funda Nur Baykuş’un nikâhını, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı. İbrahim Yüzer, uzun zamandır Funda Nur Baykuş ile evleneceği günü beklediğini ve çok mutlu olduğunu dile getirerek “Görevlerim icabı Türkiye’ye nadiren geliyordum. Genelde yurt dışında görev yaptım. Bu sene zaten düğünümüz vardı, nasip bugüneymiş. Sevdiğim yanımda olduğu için mutluyum. Allah beni sevdiğime bağışladı” dedi.

Eşiyle her şeyin üstesinden geleceklerine inandığını belirten Yüzer “Beni hayata bağlayan eşim oldu. En çok morali, motivasyonu bana o verdi. Bundan sonra da kendisiyle bir ömür boyu beraber olmayı istiyorum” ifadelerini kullandı. Yüzer, hastanede tedavi gördüğü 2,5 aylık süreçte eşinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını anlatarak “Bundan sonra da hiç bırakacağını düşünmüyorum. Hastanedeki nikâhımız, hem bizim açımızdan hem arkadaşlar açısından moral motivasyon olsun istedik. Hayatın bitmediğini, devam ettiğini göstermek istiyorum. Sevdikleriniz yanınızda olduğu sürece hayat devam ediyor” diye konuştu.

İKİNCİ HAYATIMIZA BAŞLADIK

Funda Nur Baykuş da eşi taburcu edildikten sonra memleketleri Manisa’ya döneceklerini söyleyerek, “Beraber bir aile olarak Manisa’ya dönmek istedik. İkinci hayatımıza başladık. Beraber bu şekilde başlamak istedik. İbrahim’in eşi olmak, gazinin eşi olmak çok onur ve gurur verici. Çok heyecanlıyım” dedi.

Engelli şehit çocuğunu sınava polisler götürdü 2021-YKS maratonu tüm hızıyla devam ederken, sınava girmek isteyip de zor durumda olan öğrencilere yine polis ekipleri yardımcı oldu. Babası 2001 yılında şehit olduğunda 3 aylık olan ve bedensel engelli olan Alperen Savaş’ı, sınava gireceği okula polisler götürdü.