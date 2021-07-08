Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Ankara'da yaşanmıştı. Bir evden silah seslerinin gelmesinin ardından ekiplerin gittiği olay yerinde, tartışma sonucu kızı ile iki torununu silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen kadın, daha sonra da intihar girişiminde bulunmuştu. Anneanne, hastanede polise verdiği ilk beyanında torunlarını kızının vurduğunu söyledi.



TORUNLARINDAN BİRİ 9 AYLIK DİĞERİ 3 YAŞINDAYDI

Edinilen bilgiye göre, dün Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı kızı Meryem Atsak (23), biri 9 aylık, diğeri 3 yaşındaki iki torununu öldürdüğü iddia edilen, daha sonra ise intihar girişimde bulunan Ö.A, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından olaya ilişkin polise beyanda bulundu.

Damadı ile sorunları olan kızı Meryem Atsak'ın babasına ait ruhsatsız tabancayla torunları 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini ileri süren Ö.A, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Hayati tehlikeyi atlatan ve hastanede polis gözetimi altında tedavisi süren şüphelinin, taburcu edildikten sonra ifade işlemleri için emniyete götürüleceği öğrenildi. Polisin olayla ilgisi çalışması sürüyor.

Ankara'da aile kavgası: 3 ölü Ankara’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, öz kızını ve torunlarını silahla vurdu, ardından intihara kalkıştı. Kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kızı ve iki torunu olay yerinde hayatını kaybetti.