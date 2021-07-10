Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Diyarbakır'da meydana geldi. Bir grupla tartışan şahıs sokakta yürürken araçla gelen kişiler tarafından kurşuna dizilip canice katledildi.

ARAÇLA GELİP TARAYIP KAÇTILAR

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 489. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aziz Malkoç isimli bir kişi tartıştığı şahıslar tarafından kurşuna dizildi. Araçla gelen şahıslar sokak ortasında Malkoç’u vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı halde kanlar içinde kalan Malkoç’u gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Malkoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇAN ŞAHISLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan güvenlik güçleri kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatırken olayla ilgili inceleme yapıldı. Malkoç'un cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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