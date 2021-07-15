Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Site içerisindeki markete malzeme bırakan ticari araç sürücü, manevra yaparak aracını hareket ettirdi. Bu sırada babasının işyeri önünde kedi seven 4 yaşındaki Ayla Deniz Turan isimli çocuğu fark etmeyerek altına alıp ezdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çocuğunun aracın altında kaldığını fark eden baba, kızını aracına alarak hastaneye götürdü. Ayla Deniz Turan isimli çocuk hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ticari aracın sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Dinlenmek için park ettiği araçtan bir daha çıkamadı Antalya'da araçla satıcılık yapan şahıs, dinlenmek üzere park ettiği araçta hayatını kaybetti.