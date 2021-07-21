Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Kocaeli'de meydana geldi. Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun, eski damadı olduğu öğrenilen şahıs tarafından bıçaklandı. Tedavi altına alınan Olgun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KIZI 2 AY ÖNCE BOŞANMIŞTI

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1818 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. isimli şahıs, çocuğunu almak için 2 ay önce boşandığı eski eşinin evine gitti. Burada İ.G. ile eski eşinin babası olan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun (51) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eski damadı İ.G. tarafından bıçaklanan Olgun, ağır yaralandı. Çıkan kavgaya taraflar karıştı ve 4 kişi daha yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Olgun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Adıyaman’da aralarında husumet olduğu belirtilen akrabaların tartışması ölümle bitti. Amcasının oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Hasan Cankara, hayatını kaybetti.

Adana'da iki aile bıçaklarla birbirine girdi, çok sayıda yaralı var Adana'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile bıçaklarla kavga etti. Büyük küçük demeden herkesin birbirini bıçakladığı o olayda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.