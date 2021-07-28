Ağrı'da meydana gelen kazada İran'a giden tırın otomobille çarpışması sonucu bir kişi canından oldu. Doğubayazıt ilçesinden İran yönüne giden A.G yönetimindeki 37 AA 903 İran plakalı tır, Ağrı Caddesi'nden Komando Kavşağı'na çıkan O.T'nin kullandığı 34 PF 7092 otomobille çarpıştı.
YARALININ DA DURUMU AĞIR
Kazada otomobil sürücüsü O.T. olay yerinde öldü, aynı araçtaki B.Ş. ise yaralandı. Ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
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