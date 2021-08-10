Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskenderun Körfezi açıklarındaki bir yük gemisinin henüz belirlenemeyen sebep ile alev alması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine alevleri söndürmek için bölgeye römorkörler sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.