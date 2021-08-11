Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda, "Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

"TEDBİRLİ OLUN"

Yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına ile sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Karadeniz sele teslim! Karadeniz bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağışlar ile birlikte birçok şehirde sel ve su baskınları görülürken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Felaketlerde pek çok ev, iş yeri ve araba zarar görürken Kastamonu'da bir ve Bartın'da iki kişi hayatlarını kaybetti.

Bartın'da sel felaketi! Ev ve iş yerleri su altında Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken birçok araç sular altında kaldı. Köprülerin yıkıldığı selde ev ve iş yerlerini de su bastı.