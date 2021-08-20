Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi’nde Remzi Yıldırım'a ait iş yerine kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahla ateş açıldı.

Mermiler iş yeri camlarına ve duvarlarına isabet etti.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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