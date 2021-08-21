Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Profesör Türk, 50 yıllık planlamada, Karadeniz’i etkileyecek en önemli konunun iklim değişikliği olduğunu söyledi. Meteorolojinin tahminlerine göre 2016 ve 2040 yılları arasında Karadeniz’de sıcaklığın 1 ila 2 santigrat değişebileceğini vurgulayan Türk “Buna nemi ve yoğunluğu kattığınız zaman bu 5 santigrata çıkıyor. Ayrıca yağışların düzeni de değişebilir. Yağışlar yüzde 30-40 civarında artabilir. Böylelikle korkunç derecede sel tehdidi yaşanacak” dedi. İklim değişikliğinin bazı sektörleri vuracağını aktaran Türk, şunları söyledi: İlk başta tarım sektörü etkilenecek. Özellikle fındık üretimi risk altında… Çünkü fındık 10 ila 31 santigrat derecede üretilen bir ürün. Bahsettiğimiz bu 5 santigratlık artış ile hava sıcaklığı 35-37 derecelere gelecek. Bu da ürünün dengesini bozacak. Suyun ısınmasıyla balıklar kuzeye kaçacak ve balıkçılık da bu olumsuz durumdan nasibini alacak. Sellerin artmasıyla deniz seviyeleri azalacak ve limanlar zarar görecek. Bal üretimi de tehlikede. 2050’de Doğu Karadeniz su bakımında kendine yetebilecek ancak bu durum göçlere yol açacak. Bu sebeple su ve suyun planlanması çok önemli...

Karadeniz'de yol haritası belirlendi: Sel bölgeleri taşınacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sel felaketinin ardından Karadeniz’de risk taşıyan yerleri tespit etmek için harekete geçti. Buna göre risk taşıyan yerler yıkılacak.

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 81'e yükseldi AFAD, Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 81'e yükseldiğini duyurdu.