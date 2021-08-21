Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuşba Sanayi Sitesi yakınlarında, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı.

Meydana gelen kazada otomobil içerisindeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen Tuşba Grup Amirliği ekipleri tarafından Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken kazayla ilgili araştırmanın başlatıldığı bildirildi.

Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin bahçeye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı ​Samsun'da hafif ticari aracın yol ortasına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.