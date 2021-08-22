Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sel afetinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde bir köpek, Ezine Çayı kenarında yavrularını aradığı yönünde ekiplere ihbarda bulunuldu.

15,5 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI BULUNDU

Yeni doğum yaptığı anlaşılan köpek, Bozkurt Kaymakamlığı binasının önündeki kütükler arasında yavrularına dair izler aradığı belirlendi. Bunun üzerine görevliler, ilk günden beri enkazdan ayrılmayan köpeğin bulunduğu alanda arama faaliyeti yürüttü. Yapılan arama sonucunda köpeğin yavrusu olduğu düşünülen bir yavru, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrasında kuyudan kurtarıldı.

İNANILMAZ ANLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kastamonu Bozkurt’ta, sevinçlere de şahit oluyoruz. Anne köpeğin yavrusu için arama kurtarma ekiplerini yönlendirmesiyle, bir buçuk saat sonra yavru köpeğin bulunması” dedi.

YAVRU KÖPEĞİN İSMİNİ BAKAN SOYLU VERDİ

Paylaşılan videoda ise Bakan Soylu’nun, yavru köpeği kucağında sevdiği, arama kurtarma ekibinden bilgi aldığı ve ismini ‘Bozkurt’ olarak vermesi yer alıyor. Yavru köpeğin, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası kuyudan kurtarıldığı öğrenildi.

Yedi yıldır korku içinde yaşıyorlar: İkinci Bozkurt olmak istemiyoruz 2014 yılında Bolu'da yaşanan sel felaketinde afet bölgesi ilan edilen ve 7 yıldır taşınmayı bekleyen Eskiçağa köyünde yaşayanlar, her yağmurda aynı korkuyu yaşıyor. Köyün bir an önce taşınmasını isteyen muhtar Ramazan Karaduman, “Biz Eskiçağa köyünün ikinci bir Bozkurt olmamasını istiyoruz” dedi.

Selde yıkılan Bozkurt'taki binanın müteahhidine gözaltı Kastamonu Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanın mütaehhiddi Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt’ta gözaltına alındı.

Savaş alanı değil; Bozkurt... Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine meydana gelen sel felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Her sokakta ise felaketin izleri görülüyor.