Türkiye Gazetesi

Balıkesir Susuşrluk'ta meydana gelen feci kazanın detayları ortaya çıktı. 1 kişinin ölümü ile biten kazada yaralanan ismin Hepsi Grubu ile tanınan şarkıcı Gülçin Ergül, ölenin ise erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

OTOMOBİLLE TIR'IN DORSESİNE ÇARPTILAR

İş adamı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Gülçin Ergül ve hayatını kaybeden erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı.

KAZADA GÜLÇİN ERGÜL HAFİF YARALANDI

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edilirken, Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.