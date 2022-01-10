Bitlis Jandarma Komutanlığı, aniden bastıran yoğun kardan dolayı Geçitbaşı ve Çeltikli köyü yolunda vatandaşların mahsur kaldığı yönünde ihbar aldı. Jandarma ekipleri, mahsur kalan 1'i bebek 10 kişiyi kurtararak evlerine gitmelerini sağladı.
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Bitlis'te karda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişi kurtarıldı
10.01.2022 - 20:30 | Son Güncelleme: 10.01.2022 - 20:40
Türkiye Gazetesi
Bitlis'te iki köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 1'i bebek 10 kişinin imdadına jandarma yetişti.
Bitlis Jandarma Komutanlığı, aniden bastıran yoğun kardan dolayı Geçitbaşı ve Çeltikli köyü yolunda vatandaşların mahsur kaldığı yönünde ihbar aldı. Jandarma ekipleri, mahsur kalan 1'i bebek 10 kişiyi kurtararak evlerine gitmelerini sağladı.
Etiketler : mersin,kar,mahsur,haberler,
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