Türkiye Gazetesi

Meteoroloji kar uyarısı yapmıştı ama dolu yağdı. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kar beklenirken bilye büyüklüğünde yağan dolu görenleri şaşırttı.

Yağış esnasında sokakta olan vatandaşlar dolu nedeniyle zor anlar yaşarken bazıları bilye büyüklüğündeki doludan korunmak için çevrede bulunan dükkanlara sığındı. Kısa süreli etkili olan yağış sonrasında yer yer su birikintileri meydana geldi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kar beklenirken bilye büyüklüğünde dolu yağdı. Yağan dolu vatandaşları şaşırttı.

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre bölgede gün içerisinde kar yağışı bekleniyor.

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