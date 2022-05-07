Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Oyuncakların dünyası oldukça zengin ve etkileyici. Çocukların neredeyse günün tamamında elinden düşürmediğini göz önünde bulunduracak olursak oyuncak seçiminin önemini de vurgulamış oluruz. Çocukları daha girişinde etkilemeye başlayan oyuncak dükkânlarında ise fiyatlar ebeveynleri üzüyor. Arz talep meselesiyle bir oyuncak bebeğin satış fiyatı 500 TL’yi bulabiliyor. Aileler ise "Alt tarafı bir oyuncak" diyerek ürün içeriğini incelemeyi atlayarak bütçelerini sarsmayanı seçiyor ya da çocuklarının istediğini sorgusuz sualsiz alışveriş sepetine atıyor. Ancak oyuncak deyip geçmemeli. Bazı oyuncak türlerinin ağır metal içerdiğini ve bu zararlıların etkilerinin bilincinde olmak gerekiyor. Bu yüzden oyuncak satın alırken o ürünün etiketini iyi incelemek şart.

TERCİHİNİZ AHŞAP VE SERAMİK OLSUN

İnternet üzerinden bilinçsizce alınan birçok oyuncak türünün yorumlarında "yoğun ve kötü koku" eleştirilerine denk gelmişsinizdir. Maalesef ürünü birkaç saat havalandırmanız onunla dişlerini kaşıyacak olan bebeğinizin o kimyasaldan olumsuz etkilenmesini önleyemeyecek. Bu yüzden uzmanlar ailelerin mümkün olduğunca daha az boyalı, ahşap ve seramik oyuncaklara yönelmesinin önemine dikkat çekiyor. Öte yandan çocukların yutabileceği boyutta olan oyuncaklar da ebeveyn kontrolünde oynatılmalı. Bu sebeple oyuncak seçimi yaparken bebeğinizin yaşını göz önünde bulundurarak seçim yapmalısınız.

OYUN HAMURU DEYİP GEÇMEYİN

Renkli oyuncak denilince ilk akla çocukların severek oynadığı oyun hamurları geliyor. Elle şekil verilerek oynanan bir oyuncak olduğu için katı malzemelilerden daha fazla dezavantaj barındırır. Çünkü oldukça geçirgen bir deri yapısına sahip olan ellerimizle ürünün teması içeriğindeki kanserojen kimyasalların kolaylıkla vücuda geçmesine sebep olacaktır. Oyun hamuru alırken katkı maddesi en az hatta yutulması hâlinde zararı olmayan un, içme suyu, tuz, bitkisel yağ, gıda boyasından oluşan ürünleri tercih etmelisiniz.

Anne babalar dikkat: Karın ağrısı diye gitti, midesinden mıknatıslı oyuncak çıktı İzmir Aliağa’da yaşayan 2,5 yaşındaki Cemre Güler, ağabeyinin oynadığı ‘zeka küpü’ diye adlandırılan manyetik mıknatıslardan oluşan oyuncağı yuttu. Karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğun röntgen filmi çekilince gerçek ortaya çıktı.