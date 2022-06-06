Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde acı bir ölüm gerçekleşti. Serdar Mahallesi, Yüksel Sokak'ta 3 yaşındaki Yakup Sevgili'nin üzerine etrafında oyun oynadığı konteyner devrildi. Küçük çocuk, sokak merdiveni ile konteyner arasına sıkıştı.

Bunu gören mahalleli, konteyneri kaldırıp yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Yakup, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pazar esnafı Osman ile ev hanımı Müjde Sevgili'nin 2 çocuğundan biri olan Yakup'un cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Ölüm haberini alan aile ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

"KONTEYNERİN ZİNCİRİ VARDI, BİRİ ÇIKARMIŞ"

Amcas Bayram Sevgili "Bu çöp konteynerinin zinciri vardı ama biri çıkarmış. Çocukların parkı olmadığı için sokakta oynuyorlar. Yakup konteynere asılınca konteyner kaydı gitti. Yaralandı, başından darbe aldı. 2-3 saat sonra da hayatını kaybetti. Kimin suçu varsa ben şikayetçiyim. Derdimiz para değil. Kimin ihmali varsa belediyenin ya da işçilerin tazminat istiyoruz. Alacağımız tazminatı çocuk vakfına ya da Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız. Söz veriyorum. Hakimin huzurunda bağışlayacağız. Allah rızası için onun adına bağışlayacağız" dedi.

Çocuk fenomenler tehlikeli boyuta ulaştı Aileler, sosyal medyada para kazanmak için çocuklarını kullanıyor. Hükûmet, bu kişilerin hesaplarını kapattırsa da onlar farklı bir isimle yeniden paylaşımlarda bulunuyor.

Emniyet'ten 'çocuk kaçırılma' iddialarına cevap Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan çocuk kaçırma videoları ile ilgili açıklama yaptı.