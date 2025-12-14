Hatay’da herkesin ‘Yıldız’ soy ismini taşıdığı mahalle herkesi, hayrete düşürüyor. Mahallede sadece imam ve öğretmenlerin soy isimler farklı. Bu mahallede yaşayanlar birbirlerini tanımak için ya ikinci isim kullanıyor yada lakap takıyor. İşte duyanları şoke eden hikaye…

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine 8 kilometre mesafedeki 880 kişinin yaşadığı Yıldız Mahallesi, herkesin soy isminin 'Yıldız' olması ile dikkat çekiyor. Mahalleli, yeni doğan çocuklara ikinci isim veya lakap vererek karışıklığın önüne geçilmeye çalışıyor.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile de resmi işlemlerdeki karışıklıklar önleniyor.

Mahallede yaşayan herkesin tek bir soy ismi var

“ÇOĞUNUN İKİNCİ İSMİ VAR”

Yıldız Mahallesi sakinlerinden Hasan Yıldız, herkesi şaşırtan durumu şöyle anlattı:

Bizim dedelerimiz zamanından bu yana 'Yıldız' soy ismi olarak geldi. Soy isimler Yıldız olarak devam etti. Bu mahallede; mahallenin imamı ve öğretmenleri hariç herkesin soy isimleri Yıldız olarak devam ediyor. Genellikle karışıklık olmuyor. Karışıklık olmasın diye mahallede yaşayan insanların çoğunun ikinci ismi var. Örneğin; Ahmet Furkan Yıldız, Ahmet Emin Yıldız bu şekilde olduğu için karışıklık olmuyor.

Tüm mezar taşları aynı

“DEDELERİMİZ 250 YIL ÖNCE YERLEŞMİŞLER”

Genelde bir isimden 50 tane olduğunu söyleyen Murat Yılmaz ise karışıklık olmaması için birbirlerine lakap taktıklarını belirtti. Yıldız “Benim ismim Murat Yıldız, lakabım ise Cemil Kermo Yıldız'dır. Dedelerimiz yaklaşık 250 yıl önce gelip yerleşmişler. Zaman geçtikçe soy ismimiz genişledi. Eskiden karışıklık olurdu ama kimlik olduğunda çok olmuyor. Karışıklık olmasın diye lakaplar takıldı. Mesela; Hasan Mehmet veya Hasan Ahmet gibi lakaplar takıldı. Genelde bir isimden 50 tane var, bu yüzden karışıklık olmasın diye lakaplar taktık” diye konuştu.

Yıldız Mahallesi'nin hikayesi duyanı şaşırtıyor

“MEHMET DEDİĞİNDE 10 KİŞİ BAKIYOR”

Mahallenin imamı ve öğretmenleri hariç herkesin soy isminin 'Yıldız' olduğunu belirten Murat Yıldız şunları söyledi:

İlk geldiklerinde çok karışıklıklar oluyor. Öğretmenler isimlere alışana kadar çocukların öğrenci numaralarını söylüyorlar. Mesela, Mehmet'i çağıracak ismi yerine 26 numara diye çağırıyor. Çünkü Mehmet dediğinde 10 kişi bakıyor.

