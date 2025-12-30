Yaz aylarında termometrelerin 40, hissedilen sıcaklığın 52 dereceye ulaştığı Adana da kış aylarındaki soğuk ile gündem oldu. Sıcaklığın zirvelerde eksilere, merkezde 5 dereceye düştüğü kentte buz sarkıtları oluştu, su kaynakları ise dondu.

Türkiye’de sıcak havanın yüksek değerlere ulaştığı sayılı kentler arasında yer alan Adana’da kışın etkisini göstermesiyle birlikte sıra dışı bir manzara oluştu. Termometrelerin yaz aylarında 50 dereceyi gördüğü Adana’da oluşan buz sarkıtları tedirgin etti.

Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, illerdeki manzaralar hem dikkat çekti hem de endişelendirdi.

Adanada sıra dışı manzara! Dev buz sarkıtlarının boyu metreleri aştı

SULAR DONDU

Adana’da kent merkezinde 5 derecelerde olan sıcaklık yüksek rakımlı bölgelerde eksilere kadar indi. Hava sıcaklarının düşmesinin ardından Feke ilçesinde, su kaynakları dondu ve çevresinde buz sarkıtları oluştu.

Yaz aylarında sıcaklığın 50 dereceyi bulması ile gündem olan Adana’da Ormancık ve Hopka Dağı eteklerinde oluşan buz sarkıtları, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

“KIŞIN DA SOĞUĞU MEŞHUR”

Adanalı Fatih Çağlar, buz sarkıtlarını ve donan suları göstererek “Burası bin 200 rakımlı Ormancık Mahallesi. Yazın sıcağı meşhur olduğu gibi kışın da soğuğu meşhur işte ispatı" dedi.

Tapan bölgesinde yaşayan Mustafa Özsoy ise Hopka Dağı etekleri ve bölgede yaşanan aşırı soğukla birlikte buz sarkıtları oluştuğunu söyledi.

SICAKLIK 52 DERECE OLMUŞTU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yıl Adana'nın merkez ilçelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşmıştı. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 52 dereceye ulaşmıştı. Adanalılar, yayla ve denizlere akın etmişti.

Toros Dağları'nın eteğinde Adana'nın yaylalarını barındıran 20 bin nüfuslu Pozantı ilçesinde ise sıcak havalarla birlikte nüfus 400-450 bine ulaşmıştı.

