Adana'da sulama kanallarına kuraklık nedeniyle su verilemeyince bilinçsiz vatandaşlar kanalı çöp konteyneri gibi kullanmaya başladı. Kenti örümcek ağı gibi saran sulama kanalları adeta çöplüğe döndü. Vatandaşlar, çevre felaketine tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Adana'da kent merkezini ağ gibi saran ve Çukurova'nın bereketli tarım arazilerine hayat veren sulama kanallarına bir süredir su verilmiyor. Hal böyle olunca suyu kesilen ve boş kalan kanallar, bilinçsiz vatandaşların her türden çöpünü atmasıyla, adeta kent çöplüğüne dönüştü.

Özellikle merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nden geçen sulama kanalı, plastik şişeler, poşetler, meyve sebze atıklarıyla lastikler nedeniyle kötü koku ve görüntüye neden oluyor. Vatandaşlar, çöplerin gelişigüzel atıldığı sulama kanallarının temizlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Adana'yı örümcek ağı gibi saran kanallar çöplüğe döndü!

"HOŞ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL"

Çevre esnafı Rıza Aslan, "Bu kanal insanların görgüsüzlüğü nedeniyle bu halde. Ben çöpümü kovaya atıyorum insanlar getirip kanala atıyor. Devletimiz burayı temizliyor ancak insanlar yine çöpünü buraya atıyor. İnsanlarımızın görgülü olması lazım. Kendi suyumuz, kendi barajımız, hoş bir görüntü değil." dedi.

Adana'yı örümcek ağı gibi saran kanallar çöplüğe döndü!

"DEVLET SU İŞLERİ'NİN BU İŞE EL ATMASI LAZIM"

Bölgedeki tamirciye gelen Halil Öztürk, "Gerçekten kötü bir görüntü var. İnsanların bunu yapmaması lazım, duyarlı olmaları lazım. Bu sulama kanallarının üstü kapansın. En az yılda 10 çocuğumuz hayatını kaybediyor. Mersin'de de kanal var ancak üstü kapalı. Devlet Su İşleri'nin bu işe el atması lazım." ifadelerini kullandı.

Adana'yı örümcek ağı gibi saran kanallar çöplüğe döndü!

"KANALLARIN ÇÖPLÜK OLARAK KULLANILMAMASI LAZIM"

Vatandaşlardan Cumali Arslan ise, "Bu kanallar tarım için kullanılıyor ancak vatandaşlarımız pisliklerini buraya atıyor. Bu kanallara pislik atılmasa çok iyi olur. Temiz tutmamız lazım, kanallarımızı temiz tutalım. Çöp konteynerlerimiz var, kanalların çöplük olarak kullanılmaması lazım." diye konuştu.

Mardin'den akraba ziyareti için Adana'ya gelen Abdurrahman Ozan ise kanalların görüntüsünün kötü olduğunu, temiz bakılması gerektiğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası