Gaziantep'te bakır ustaları, geleneksel yöntemlerle bakır taraklar üretmeye başladı. Yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gören bakır tarağı ilk yapan usta ise maharetleriyle adeta erkeklere taş çıkartan Emine Sibel Bakırcı oldu.

İnsan sağlığına olan katkılarıyla bilinen bakır, modern bilim tarafından da giderek daha fazla değer görüyor. Bakır işlemeciliğinin ve sedef kakmacılığının patentini elinde bulunduran Gaziantep'te bakır ustaları, yaptıkları yeni model tasarım ve işlemelerle bakırın trend ürünler arasında yer almasında önemli rol oynuyor.

Artık bakırdan da üretiyorlar! Büyük ilgi görmeye başladı... İlk yapan isim ise bir kadın oldu

BÜYÜK İLGİ VAR! İLK YAPAN USTA İSE BİR KADIN

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası, asırlık bakırcılık mesleğini ayakta tutmak için yeni modeller ve trend ürünler üretmeye devam ediyor. Günümüze ayak uydurmak ve mesleği daha diri tutmak için gelen talepler doğrultusunda yenilikçi bakır ürünler üreten ustalar, geleneksel yöntemlerle bakırdan tarak üretmeye başladı. Geçmişin izlerini günümüze taşıyarak yaşatan ustaların Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası'nın da destekleriyle ürettiği taraklar, büyük ilgi görmeye başladı. Üretimine henüz yeni başlanan bakır tarağı ilk yapan usta ise maharetleriyle adeta erkeklere taş çıkartan Emine Sibel Bakırcı oldu.

BAKIR TARAKLAR BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Ortaya çıkardığı bakır eserlerle ve ustalığıyla erkeklere meydan okuyan Bakırcı, bin bir emekle bakırı işleyerek tarağa dönüştürüyor. Bakırı bir sanat eserine dönüştüren Bakırcı, bakır tarakları ilmek ilmek işleyerek geleneksel estetiği modern dokunuşlarla harmanlıyor. Bakır taraklara hem işlevsel hem de dekoratif bir nitelik kazandıran, her birini el emeği ve göz nuru ile bin bir emek ve zahmetle üreten Bakırcı'nın yaptığı taraklar, hem yurt içinden hem de yurt dışından büyük ilgi görüyor.

GENÇ KIZLARDAN DA YOĞUN TALEP VAR

Üzerindeki el işlemeleri ile estetik bir tasarıma sahip olduğu ve sağlık açısından faydaları olduğu için tercih edilen bakır taraklara daha çok genç kızlar ve kadınlar ilgi gösteriyor. Geleneksel bakır işlemeciliğini daha çok günümüze uyarlamaya çalıştıklarını ve sürekli yeni modeller ürettiklerini ifade eden Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, bakır matara gibi tarağın da büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

"BİR İŞTE BAŞARILI OLMAK İSTİYORSANIZ YENİ MODEL ÇIKARIN"

Bakırdan yaptıkları tarağın yeni nesil bakır ürünlerden olduğunu belirten Açık, "Ben oda başkanıyım ama aynı zamanda bir bakırcıyım. Bakır ürünler de benim atölyemden çıkan ürünler. Benim özelliğim model çıkarma ve yeni model geliştirmektir. Su matarasını ben 12 sene önce yaptım. Şimdi ise dünya ile buluşuyor. Bir işte başarılı olmak istiyorsanız yeni model çıkarın ve piyasaya sürün. İşin sırrı bu ve benim bu meslekte 48 yılım var. Ben bu işin çıraklığını, kalfalığını, ustalığını ve başkanlığını yapıyorum. Biz ürün yaparken araştırıyoruz. İnsanlara hangi ürün daha faydalı oluyorsa o işe giriyoruz. Yıllardır su matarasının faydasını anlattık. Şimdi de tarağı anlatıyoruz. İnşallah aynası da çıkacak" ifadelerini kullandı.

Kadın bakır ustası Emine Sibel Bakırcı da ev hanımıyken katıldığı kursta unutulmaya yüz tutmuş bakır işlemeciliği mesleğini öğrendiğini ve yeni trend ürün olan el işlemeli bakır tarak yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"BAKIR TARAK ÜZERİNDE ÇOK ÇALIŞTIK"

"10 yıldan beri bu mesleği yapıyorum. Bakır işleme ustasıyım. Bugüne kadar biz bakırı çaydanlıklarda, tencerelerde kullandık. Bakırı daha nasıl kullanabiliriz, nasıl daha başka bir model geliştirebiliriz diye düşündük. Son geliştirdiğimiz modelimiz tarağımız oldu. Bakır tarak üzerinde çok çalıştık ve bakırdan tarak yaptık. Çünkü mevcut taraklar hep plastik veya tahtadır. İnsanların saçları dökülüyor, saç ekme yaygın olunca sağlıklı saç için bakır tarak düşündük, üzerinde çalışma yaptık ve tarağımızın üstüne de süsleme yaptık. Bayanlarımızın ve erkeklerimizin kullanması için bu modeli geliştirdik"

Candan Ekiztaş

"BAKIR TARAĞI ÇOK BEĞENDİM"

Bakır tarağı çok beğendiğini belirten vatandaşlardan Candan Ekiztaş ise, "Ben daha önce hep bakır çaydanlık, tepsiler ve şekerlikler görüyordum. Zaten bakırı seven bir milletiz. Dolaşırken ilk girdiğim dükkanda bakır tarak gördüm ve gerçekten hoşuma gitti. Ustalarımızın da anlattığı gibi hem saçtaki elektriklenmeyi önlüyormuş hem de saç diplerini onarıyormuş. Bu şekilde faydaları olduğu için ben de alıp kullanmayı düşünüyorum" dedi.

