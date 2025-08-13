Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Aydın'da çiftçilerin mesai saatleri değişti! İşte nedeni...

Aydın'da çiftçilerin mesai saatleri değişti! İşte nedeni...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aydın&#039;da çiftçilerin mesai saatleri değişti! İşte nedeni...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de sulu tarımın en önemli merkezlerinden biri olan Aydın ovasında yaşanan kuraklık çiftçilerin ürün desenini ve mesai saatlerini değiştirdi. Ovada çiftçiler tarımsal sulama için salınan suyun buharlaşma kaybını bile önlemek için sulama işlemlerini güneş doğmadan ya da battıktan sonra yapmaya başladı.

Aydın İncirliova İlçesi'ne bağlı Acarlar mahallesinde sebze ve meyve yetiştiren çiftçiler, her geçen gün azalan su kaynaklarına karşı suyu tasarruflu kullanmak ve kaynakları korumak amacıyla çalışma saatlerinde değişikliğe gittiler.

Aydın'da çiftçilerin mesai saatleri değişti! İşte nedeni... - 1. Resim

"SUYUN HAYAT KAYNAĞI OLDUĞUNU ÖĞRENMELİYİZ"

Bir zamanlar taşkınlarla mücadele edilen Aydın Ovası'nda son yıllarda kuraklıkla mücadele verildiğini belirten Acarlarlı çiftçilerden Serkan Burak, "Eskiden gündüz saati artezyeni çalıştırıp salıverdiğimiz su ile tarlayı sulardık. Ancak son yıllarda kuyulardaki su seviyesi sürekli düştüğü gibi DSİ'ye ait kanallardan da su gelmez oldu. Artık gündüz yaptığımız sulamada buharlaşma ile suyun eksilmemesi için sulama işlemlerini geceleri ya da sabah erken veya akşam geç saatlerde yapıyoruz"

Aydın'da çiftçilerin mesai saatleri değişti! İşte nedeni... - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şarampole uçan araç hurdaya döndü! Öğretmen hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Abisinin yaşadığı korktuğunu başına getirdi! Doğumdan çıkar çıkmaz ameliyata alındı - YaşamAbisinin yaşadığı korktuğunu başına getirdi! Doğumdan çıkar çıkmaz ameliyata alındıTimsah gözünü andırıyor! Derinliği 17 metre, yer altından başka illerle bağlantısı varmış - YaşamTimsah gözünü andırıyor! Derinliği 17 metreSokak hayvanı sandılar, kendilerine ait çıktı! Hatay'da ilginç kurtarma anları kameralara yansıdı - YaşamSokak hayvanı sandılar, kendilerine ait çıktı! Hatay'da ilginç kurtarma anları kameralara yansıdıTürkiye'nin en büyüğü için tehlike çanları çalıyor! Tarım ve hayvancılık kötü etkilenecek - YaşamTürkiye'nin en büyüğü için tehlike çanları çalıyor!Dünyayı gökyüzüne kilitleyen anlar! Perseid meteor yağmuru sonrası görüntüler hayran bıraktı - YaşamÜlkeyi gökyüzüne kilitleyen anlar hayran bıraktıGece saatlerinde ormana akın ettiler! "Işığın en az olduğu yerde olmak zorundayız" - YaşamGece saatlerinde o an için ormana akın ettiler!
Sonraki Haber Yükleniyor...