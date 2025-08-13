Aydın'da çiftçilerin mesai saatleri değişti! İşte nedeni...

Aydın İncirliova İlçesi'ne bağlı Acarlar mahallesinde sebze ve meyve yetiştiren çiftçiler, her geçen gün azalan su kaynaklarına karşı suyu tasarruflu kullanmak ve kaynakları korumak amacıyla çalışma saatlerinde değişikliğe gittiler.

"SUYUN HAYAT KAYNAĞI OLDUĞUNU ÖĞRENMELİYİZ"

Bir zamanlar taşkınlarla mücadele edilen Aydın Ovası'nda son yıllarda kuraklıkla mücadele verildiğini belirten Acarlarlı çiftçilerden Serkan Burak, "Eskiden gündüz saati artezyeni çalıştırıp salıverdiğimiz su ile tarlayı sulardık. Ancak son yıllarda kuyulardaki su seviyesi sürekli düştüğü gibi DSİ'ye ait kanallardan da su gelmez oldu. Artık gündüz yaptığımız sulamada buharlaşma ile suyun eksilmemesi için sulama işlemlerini geceleri ya da sabah erken veya akşam geç saatlerde yapıyoruz"