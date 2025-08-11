Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Şimşek'in ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Şimşek'in ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

- Güncelleme:
Bakan Şimşek&#039;in ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in hayatını kaybeden ağabeyi Nazmi Şimşek, Yalova Çiftlikköy'de toprağa verildi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in emekli ilkokul öğretmeni ağabeyi 80 yaşındaki Nazmi Şimşek Yalova’da hayatını kaybetti. Nazmi Şimşek'in cenazesi Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Sahil Siteler Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çiftlikköy Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

BİNALİ YILDIRIM VE ESKİ BAKANLAR DA KATILDI 

Bakan Şimşek cenazede taziyeleri kabul etti. Cenazeye eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar Mehmet Mehdi Eker, İsmet Yılmaz, Fikri Işık da cenazeye katılarak taziye diledi.

