Balıkesir sallanmaya devam ediyor! Sındırgı'da artçı deprem

Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi. AFAD depreme ilişkin son dakika verileri açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre deprem saat 21:14'te yaşandı.

Sarsıntı yerin 5.16 kilometre derinliğinde oluştuğu ifade edildi. 

