Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı! 30 Eylül'e kadar sürecek

Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı! 30 Eylül'e kadar sürecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı! 30 Eylül&#039;e kadar sürecek

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artan sıcaklıklarla beraber Mersin Valiliği, yangınları önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişi 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yasakladı.

Yaz mevsimi geldi, sıcaklıklar arttı. Meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan illerde bir bir ormanlara girişler yasaklanıyor. Bu iller arasında Mersin de eklendi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; ormanları yangına karşı korumak amacıyla bazı kararlar alındı. Yangınla mücadele kapsamında, il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 15 Haziran-30 Eylül arasında yasaklandı.

Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı ifade edildi.

"MANGAL, SEMAVER VE ATEŞ YAKMAK YASAKTIR"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığınca kiraya verilen piknik ve mesire yerleri işleticileri orman idaresi ile yapmış oldukları sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alacaklardır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.

Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar özellikle ormanlık alanlardan geçen hatların gerekli bakımlarını gerçekleştirecekler, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır.

İlçe kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri gözetim ve denetimlerini etkin bir şekilde yapacaklardır.

Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır."

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
iOS 18 güncellemesi sayesinde, artık Siri'nin ismi değiştirilebiliyor!Önce kovaladı, sonra babasının başına bela etti! Hatay'da yılan paniği kamerada...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Önce kovaladı, sonra babasının başına bela etti! Hatay'da yılan paniği kamerada... - YaşamÖnce kovaladı, sonra babasının başına bela etti!Barış Manço şarkısı ile ünlü etmişti, ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ için anıt yapılacak - YaşamBarış Manço şarkısı ile ünlü etmişti, anıtı yapılacakEşini kurtarmak için kanala atladı, kendisi kayboldu! Ekipler her yerde onu arıyor - YaşamEşini kurtarmak için kanala atladı, kendisi kaybolduEşinin vasiyeti, kendisinin hayaliydi! Çocuğu olmayan emekli öğretmen birikimiyle okul yaptırdı - YaşamÇocuğu olmayan emekli öğretmen birikimiyle okul yaptırdıArıdan kurtulmak isterken kaza yaptı! Kamyonet küle döndü - YaşamArıdan kurtulmak isterken kaza yaptı! Kamyonet küle döndüBaşkomiseri ezen minibüs şoförüne verilen ceza şaşkına çevirdi - YaşamBaşkomiseri bilerek ezen şoföre verilen ceza şaşkına çevirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...