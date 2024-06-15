Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı! 30 Eylül'e kadar sürecek

Artan sıcaklıklarla beraber Mersin Valiliği, yangınları önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişi 15 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yasakladı.

Yaz mevsimi geldi, sıcaklıklar arttı. Meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan illerde bir bir ormanlara girişler yasaklanıyor. Bu iller arasında Mersin de eklendi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; ormanları yangına karşı korumak amacıyla bazı kararlar alındı. Yangınla mücadele kapsamında, il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 15 Haziran-30 Eylül arasında yasaklandı.

Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı ifade edildi.

"MANGAL, SEMAVER VE ATEŞ YAKMAK YASAKTIR"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığınca kiraya verilen piknik ve mesire yerleri işleticileri orman idaresi ile yapmış oldukları sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alacaklardır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.

Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar özellikle ormanlık alanlardan geçen hatların gerekli bakımlarını gerçekleştirecekler, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır.

İlçe kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri gözetim ve denetimlerini etkin bir şekilde yapacaklardır.

Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır."