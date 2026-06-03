Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yoncabaşı köyü merasında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yoncabaşı köyünde yaşayan Safter Aygün, karlı arazide dolaşan vaşağı fark ederek cep telefonu ile kayıt altına aldı. İlk kez bir vaşak gördüğünü belirten Aygün, hayvanın dikkatini çekmek için çeşitli sesler çıkarırken, vaşağın doğal yaşam içerisindeki hareketlerini uzun süre izledi.

BEŞ YABANİ KEDİ TÜRÜNDEN BİRİ

Görüntülerin ardından değerlendirmede bulunan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Veteriner Hekim Şevket Soylu, görüntüdeki hayvanın vaşak olduğunu belirterek, tür hakkında bilgi verdi. Soylu, vaşağın Türkiye'de dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşayan beş yabani kedi türünden biri olduğunu söyledi.

Vaşak

DOĞADA ZOR FARK EDİLİYORLAR

Nesli birinci derece koruma altında bulunan vaşağın, son derece gelişmiş işitme duyusuna sahip olduğunu ifade eden Soylu, "En düşük frekanstaki sesleri dahi duyabilen vaşaklar, üstün kamuflaj yetenekleri sayesinde doğada fark edilmeleri oldukça zor canlılardır. Bu nedenle literatürde ve halk arasında 'Ormanın Hayaleti' olarak da anılmaktadır" dedi.

Vaşakların genellikle insanlardan uzak durduğunu belirten Soylu, kış aylarında yiyecek arayışı nedeniyle yerleşim yerlerine yaklaşabildiklerini kaydetti. Gece aktif olan bu yırtıcıların yabani tavşan, kemirgenler ve çeşitli küçük memelilerle beslendiğini ifade eden Soylu, ortalama 20-25 kilogram ağırlığa ulaşabilen vaşakların son yıllarda Bitlis'in farklı kırsal bölgelerinde daha sık görülmeye başlandığına dikkat çekti.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Veteriner Hekim Şevket Soylu

Doğal yaşam alanlarının daralması ve kış şartlarının ağır geçmesinin yaban hayvanlarını yerleşim alanlarına yöneltebildiğini dile getiren Soylu, koruma altında bulunan vaşakların avlanmasının yasak olduğunu ve bu türlerin doğal yaşamlarının korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öte yandan, karlı arazi üzerinde ilerleyen vaşağın görüntüleri bölgede yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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