Boyama yöntemi ile mide ve bağırsak kanserinde erken teşhis...

Her kanser türünde olduğu gibi mide ve bağırsak kanserlerinde de erken tanı büyük önem taşıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sarı, kromoendoskopi yönteminin mide ve bağırsak kanserlerinde erken tanı üzerindeki başarısına değindi.

"Toplumumuz kanserde erken tanının önemi konusunda oldukça bilinçlenmiş durumda. Erken yakaladığınız zaman hastanın hem ameliyatı kolay oluyor hem de tedavi sonrası hayat süresi daha uzun oluyor" diyen Prof. Dr. Sarı, boyama tekniğini ise şöyle anlattı:

"FARKLI NOKTALARDAN BİYOPSİ ALIYORUZ"

"Biz endoskopi yaparken, hem gastroskopi hem kolonoskopi yapıyoruz. Mide ve kalın bağırsak mukozasını özel boyalarla boyuyoruz. Bu işlem, normal mukoza ile kanserli hücre arasındaki farkı belirgin hale getiriyor. Çünkü endoskopide temel olan cerrahın ya da endoskopi yapan endoskopistin mukozayı çok iyi araştırması, ayrıntılı muayene etmesi, farklı olan bölgeleri yakalaması ve oradan biyopsi almasıdır. Ancak normal ışıklı endoskopilerle bunu yakalamak her zaman mümkün olmuyor. Bunu ancak kromoendoskopi dediğimiz boyama tekniği ile yakalamak mümkün hale geliyor. Endoskopik işlem sırasında boyayla mukozayı boyuyoruz. Burada kanserli ya da kanser öncesi hücreler, verdiğimiz bu boyayı az yakalıyor. Ardından aynı mukozayı yıkayıp tekrar bakıyoruz fakat bu tür kanserli hücreler yakalamış olduğu boyayı bırakmıyor. Mukoza eski pembe kırmızı halini alırken kanser hücreleri az da olsa tutmuş olduğu boyayı bırakmıyor. Bu farklı noktalardan biyopsi alıyoruz ve hastalığı erken yakalıyoruz."

"Kendi ünitemizde yaptığımız yaklaşık 25 bin vakayı kapsayan bir çalışmada sadece 61 olguda erken mide kanseri yakalamışız. Bizim gibi Türkiye ve diğer batılı ülkelerde mide kanserini erken yakalama oranı ne yazık ki yüzde 1-2 düzeyinde" diyen Prof. Dr. Yavuz Selim Sarı, Japonya'yı örnek vererek bu oranın Japonya'da yüzde 95-98 oranında olduğunu ifade etti.

"BİYOPSİ ALINMASI GEREKİYOR"