Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası 7 metre kayan yolun görüntüsü dikkat çekiyor. Güzergahtaki bir araç sol şeritten seyrederken fay hattının geçtiği noktada bir anda orta şeritte kalıp yoluna devam etmek zorunda kalıyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli mevkiinden geçen Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunda 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin izleri hala gözle görülüyor.

ŞERİTLER KARIŞIYOR

Karayolu altından geçen fay, 6 Şubat depremleri sonrası yaklaşık 7 metre kaydı. Güzergahtaki bir araç sol şeritten seyrederken fay hattının geçtiği noktada bir anda orta şeritte kalıp yoluna devam etmek zorunda kalıyor. Depremin izlerini taşıyan yolun son durumu dron ile de görüntülendi.

"BU BÖLGEDE ÇOK KAZA OLDU"

Bölgeden geçen sürücülerden Adem Değnek, "Karayolunda seyrederken yol daralıyor. Bu bölgede çok kaza oldu. Tarla bölgesi olduğu için traktör çok fazla geçiyor. Sağ şeritte traktör seyrederken otomobiller kaza yapabiliyor. Bu yolların hayati önem taşıdığına dikkat çekerim. Düzenlemelerin yapılması gerekiyor" dedi.

