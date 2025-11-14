Camide korkunç anlar! Her şey torununun gözleri önünde oldu
Ordu’nun Ünye ilçesinde cuma namazı için camiye giren Nuri Aksöyek, fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayati tehlikesi bulunmayan Aksöyek, hastaneye kaldırılırken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Özetle
Kaydet
Yaşam 12 dk önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir camiye gelen Nuri Aksöyek, namaz kılmak için camideyken fenalaşıp bayıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hayati tehlikesi bulunmadığı için hastaneye kaldırıldı.
- Nuri Aksöyek, cuma namazı için torunu ile birlikte Köseoğlu Hacıosman Alp Camii'ne geldi.
- Camiye girdikten sonra fenalaşıp baygınlık geçirdi.
- Cemaatin müdahalesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası sağlık ekipleri çalmaya çağırdı.
- Sağlık ekipleri kalp masajı yaptı ve Aksöyek'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
- Aksöyek, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Camideki olaylar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan olayda Nuri Aksöyek, cuma namazı kılmak için torunu ile Çınarlık Mahallesi'ndeki Köseoğlu Hacıosman Alp Camisi'ne geldi.
Camiye girdikten kısa bir süre sonra fenalaşan Aksöyek, baygınlık geçirerek yere düştü.
ÖNERİLEN
GÜNDEM
Midye ve kokoreç faciasında ön otopsi raporu tamamlandı! Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetmişti
Cemaatin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Sağlık ekiplerinin kalp masajı uyguladığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Aksöyek, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, camide yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR