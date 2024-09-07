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Çocuklarına ev almak istediler, dolandırıcıların hedefi oldular

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Çocuklarına ev almak istediler, dolandırıcıların hedefi oldular
Yaşam Haberleri

Birikimleri ile çocuklarına ev almak isteyen Yıldırım çifti, kendilerine sosyal medya üzerinden ulaşan Bekir A. ile 1 milyon 300 bin liraya anlaştı. Beğendikleri daireyi aldıklarını zanneden yaşlı çift, gerçeği öğrenince şoke oldu. Dolandırıcıların tapu bilgileri üzerinde oynayarak yaşlı çifte yıllardır tek bir çivi bile çakılmamış, inşaat haindeki bir binadan daire sattıkları ortaya çıktı.

 

 

Konya'da yaşayan Şerife ve Mustafa Yıldırım çifti, sosyal medyada 3+1, 1 milyon 200 bin TL civarında bir ev almak istediklerini paylaştı. Çocuklarına ev alma heyecanı yaşayan 63 ve 70 yaşındaki çift, Bekir A.'dan gelen mesajla harekete geçti.

Bekir A., yaşlı çifte ellerinde kendilerine uygun 1 milyon 350 bin TL değerinde sıfır bir dairenin olduğunu, yardımcı olabileceklerini söyledi. Daireyi gören Yıldırım çifti 1 milyon 300 bin TL'ye karşı tarafla anlaştı. Bekir A. Yıldırım çiftine dairenin tamamlanmış olduğunu ancak mutfak bölümünde ankastre mutfak setinin ve vestiyer dolaplarının 10 gün içerisinde takılacağını, tamamlandıktan sonra kendilerine teslim edileceğini söyledi.

Çocuklarına ev almak istediler, dolandırıcıların hedefi oldular - 1. Resim

HER ŞEYİ ELDEN TESLİM ETTİLER

Sabah'ın haberine göre Yıldırım çifti, Bekir A. ve beraberindekiler tapu önünde bir araya geldi. Taraflar hazırlanan satış sözleşmesini imzaladı. Yıldırım çifti karşı tarafın isteği üzerine 425 bin TL parayı farklı kişilerin hesaplarına havale etti, 870 bin TL değerindeki ziynet eşyaları da şahıslara elden teslim etti. Taraflar daha sonra tapu müdürlüğünde dairenin satış işlemini gerçekleştirdi.

Çocuklarına ev almak istediler, dolandırıcıların hedefi oldular - 2. Resim

TAPU SENEDİNDEKİYLE GÖSTERİLEN FARKLI

Dairenin işlerinin bittiğini düşünen Yıldırım çifti, 20 gün sonra daireye bakmaya gitti. Dairede birilerinin temizlik yaptığını gören yaşlı çift adeta hayatlarının şokunu yaşadı. Temizlik yapan kişiler dairenin kendilerine ait olduğunu, tapularının olduğunu söyledi.

Bunun üzerine müteahhitin yanına giden çift gerçeği burada öğrendi. Kendilerinin de tapusu olduğunu söyleyen Yıldırım çifti, tapu senedinde yazılı olan daire ile kendilerine gösterilen dairenin aynı olmadığını fark etti.

Dolandırıcıların yaşlı çifte 15 yıl önce yapılmaya başlanmış ancak yüzde 25'i yapıldıktan sonra faaliyetleri durmuş, terk edilmiş bir inşaattan daire sattıkları anlaşıldı.

Çocuklarına ev almak istediler, dolandırıcıların hedefi oldular - 3. Resim

SUÇ DUYURUSUNDA BULURDULAR

Yıldırım çifti dolandırıcılara bir türlü ulaşılamadı. Çifte almak istedikleri direyi gösteren ve Bekir A'nın yeğeni olduğu belirtilen Erkan K., telefon görüşmesinde her şeyi itiraf etti.

Savcılığa suç duyurusunda bulunan çift, paralar ve altınlar yüzünden çocukları ile aralarının bozulduğunu, sağlık durumlarının kötüye gittiğini, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.

Düzenleyen:  - Yaşam
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