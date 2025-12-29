‘Çorum şekerlemesi’ coğrafi işaret ile tescillendi. Çorum şekerlemesinin de koruma altına alınmasıyla birlikte Çorum’un coğrafi işaretli ürün sayısı 29 oldu.

Kentin asırlık lezzetlerinden Çorum şekerlemesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili aldı. Alınan tescille Çorum’un coğrafi işaretli ürün sayısı 29 oldu.

Çorum’un asırlık lezzeti ‘Çorum şekerlemesi’ coğrafi işaret ile tescillendi

Nişan merasimleri kapsamında erkek evi tarafından gönderilen baklava tepsisine karşılık olarak, gelin kızın arkadaşları ve akrabaları tarafından tören havası içerisinde hazırlanan Çorum şekerlemesi, sosyal ve kültürel bir ritüelin simgesi olma özelliği taşıyor.

Nişan geleneklerindeki törensel işlevinin yanı sıra, Çorum yöresinde günlük tüketimde de yaygın olarak tercih edilen, Çorum şekerlemesi kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Çorum’un asırlık lezzeti ‘Çorum şekerlemesi’ coğrafi işaret ile tescillendi

“GÖRÜNÜR HALE GETİRİYORUZ

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şunları söyledi:

Çorum, sadece leblebisiyle değil, mutfak kültürüyle de Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biridir. Coğrafi işaret çalışmalarımızla hem üreticimizi destekliyor hem de şehrimizin gastronomi kimliğini daha görünür hale getiriyoruz. Çorum Şekerlemesi’nin tescili bu vizyonun önemli bir parçasıdır.

Çorum’un asırlık lezzeti ‘Çorum şekerlemesi’ coğrafi işaret ile tescillendi

Haberle İlgili Daha Fazlası