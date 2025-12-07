Alanya’nın ünlü Damlataş Mağarası bu yıl ziyaretçi akınına uğradı. Sıcak havasıyla öne çıkan mağaranın astım ve KOAH hastalarına iyi geldiğine inanılıyor. Mağarada 15 gün boyunca yarım saat kalan hastaların iyileştiği söylenirken, mağarayı bu yıl 270 bin turist ziyaret etti.

Alanya'nın önemli turizm noktalarından biri olan Damlataş Mağarası, 2025 yılı ziyaretçi sayısı ile dikkat çekti. Bu yıl 270 bin yerli ve yabancı turist ağırlayan mağara, özellikle bazı hastaların iyileşmesine katlı sunduğu söylemleri ile ünlendi.

Damlataş Mağarası'nın astım hastalarına iyi geldiği düşünülüyor

SICAKLIĞI 15 DERECE

Alanya'nın bilinen en eski mağarası olan Damlataş Mağarası, yaklaşık 15-20 derece sıcaklık, yüksek nem ve düşük seviyedeki radyoaktivite özellikleriyle özellikle solunum rahatsızlıkları bulunan ziyaretçilerin akınına uğradı.

Mağaranın sıcaklığı 15 derece

"HASTALARA ŞİFA OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Esnaf Halil Tamuroğlu, hem doğal güzellikleri ve sağlık açısından faydalı olduğu belirtilen mağara hakkında şunları söyledi:

Damlataş Mağarasında astım ve KOAH hastalarına mağara şifa oluyor. Mağarada 15 gün boyunca yarım saat kalan hastalara şifa olduğu söyleniyor. Astım ve KOAH hastalığının geçtiği biliniyor. Sene boyunca yerli ve yabancı misafirleri bu mağara ağırlıyor. Birçok misafir burada şifa buluyor. Alanyamızın görülmesi gereken güzide bir yeridir'' dedi.

Mağarayı 2025 yılında 270 bin kişi ziyaret etti

