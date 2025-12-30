Bartın'da dev dalgalarla birlikte ölü bir yunus balığının kalıntıları sahile vurdu. Vatandaşlar yunus balıklarının dev dalgalar nedeniyle ya da önceden avlanma yöntemiyle telef edilmiş olabileceğini söyledi.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Bozköy Sahili'nde dev dalgalar ölü bir yunus balığının kalıntılarını karaya sürükledi. Yunus balığının sahile vuran kısmında, dişleri ve çenesinin bulunduğu kafatası ile üzerindeki yağ tabası yer aldı.

YAVRULAR DA TELEF OLMUŞ OLABİLİR

Yunus balığı kalıntılarını gören Şafak Duran isimli bir vatandaş, kalıntının yetişkin bir yunus balığına ait olabileceğini belirtti. Dalgaların arasında 3 yavru yunus balığı daha gördüğünü belirten Duran, bu mevsimde Karadeniz'de yunus balığı görmenin mümkün olmadığını hatırlatarak, 3 yavrunun da telef olmuş olabileceğini kaydetti.

Dev dalgalar sahile sürükledi! Görenler küçük dilini yuttu

Şafak Duran, yunus balıklarının dev dalgalar nedeniyle yada önceden avlanma yöntemiyle telef edilmiş olabileceğini de sözlerine ekledi.

