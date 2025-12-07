Akıbeti 2017 yılından bu yana belirsiz, Beykoz'daki deniz manzaralı, 186 odalı milyon dolarlık Legend Otel bugünlerde hırsızlar ve tinercilerin uğrak noktası oldu. Dev otelin camları kırıldı, kapıları söküldü, odalı dağıldı. Türkiye’de ‘milli servet’ sayılabileceği belirtilen otelin harabeye dönmüş hali çevredekileri de endişelendirdi. İşte lüks otelin son hali...

2017'de 71 milyon TL bedelle ihaleye çıkarılmıştı 2017'DEN BU YANA DAVALIK! Beykoz Riva'da deniz manzarasıyla dikkat çeken Legend Otel’in yıllardır devam eden hukuk mücadelesi sürüyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2017 yılında 71 milyon TL bedelle ihaleye çıkarılan otel, ihale sonuçlanmadan mahkemeye taşınmıştı.

186 odalı otelin içi de dışı da talan edildi LÜKS OTEL TALAN EDİLDİ Süreçte 8 yıl geride kalırken hala otelin mülkiyet durumu ve geleceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu süreçte 186 odalı dev otelin camları kırıldı, kapıları söküldü, odalı dağıldı. Otelin içi ve dışı, kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi.

Harabeye dönen otele tinerciler dadandı TİNERCİLER MESKEN TUTTU Son hali havadan görüntülenen oteli hırsızlar ve tinercilerin mesken tutarken, çevredeki vatandaşlar da azalan güvenlik durumundan şikayetçi.

'Milli servet' olarak görülen otel her geçen gün daha da kötü oluyor "NORMALDE MİLLİ SERVET” Otelin her geçen yıl daha da kötü duruma düştüğünü belirten fotoğrafçı Tolga Aray, şunları söyledi: Alıntı [{"label":"Güvenlik olmaması biraz sıkıntı. Her geldiğimde buranın daha da harabe olduğunu …","customProperties":{"type":"quote","quoteText":"Güvenlik olmaması biraz sıkıntı. Her geldiğimde buranın daha da harabe olduğunu görmeye başladım. Aşağıda kumsal çok güzel aslında. Riva Kumsalı gibi değerlendirilebilir. Fakat o kadar bakımsız ki insanın içi acıyor. Özellikle Antalya gibi yerlerde böyle bir büyük alan görebiliyorsunuz. Otelin diğer tarafları gerçekten çok geniş ve o alanlar normalde milli servet. İnsanın içi acıyor.","quoteAuthor":"","key":1}}] Güvenlik olmaması biraz sıkıntı. Her geldiğimde buranın daha da harabe olduğunu görmeye başladım. Aşağıda kumsal çok güzel aslında. Riva Kumsalı gibi değerlendirilebilir. Fakat o kadar bakımsız ki insanın içi acıyor. Özellikle Antalya gibi yerlerde böyle bir büyük alan görebiliyorsunuz. Otelin diğer tarafları gerçekten çok geniş ve o alanlar normalde milli servet. İnsanın içi acıyor.

"MİLYONLARCA DOLAR" Türkiye’de böyle bir yerin bulunmasının çok zor olduğunu işaret eden Aray “Milyonlarca lira belki de milyonlarca dolar burada olmuş durumda. Ne kadar kamu değil kişisel olsa da bir kişiye de ait olsa burası sonuçta burası bizim ülkemizin maddi imkanlarla yapılmış bir yer” diyerek otele sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Lüks otelin son hali fotoğrafçıları da üzdü “HER YER CAM KIRIĞI” Otele fotoğraf çekmek için gelen bir diğer fotoğrafçı Melih Sezgin ise şunları söyledi: Alıntı [{"label":"Her türlü insan tipi görebiliyoruz burada. Biz buraya bugün çekime geldik insanl…","customProperties":{"type":"quote","quoteText":"Her türlü insan tipi görebiliyoruz burada. Biz buraya bugün çekime geldik insanlar buraya mangala geliyor. Her yer cam kırığı. Her an bir tehlike görebileceğin bir gece burası çok karanlıktır eminim ki her türlü şey dönüyordur yani.","quoteAuthor":"","key":2}}] Her türlü insan tipi görebiliyoruz burada. Biz buraya bugün çekime geldik insanlar buraya mangala geliyor. Her yer cam kırığı. Her an bir tehlike görebileceğin bir gece burası çok karanlıktır eminim ki her türlü şey dönüyordur yani.

Deprem enkazına dönen otel dökülüyor "KÖTÜ NİYETLİ İNSAN ÇOK" Sezgin "Güzel bir koy aslında. Yazın da denize girip yüzebildiğim bir koy ama fakat baktığında bunu kötü niyetli kullanmak isteyen insan tipleri çok olduğu için çok rahat kullanılabilir yani" dedi.

Editör:ESMA KARAYEL

Haberle İlgili Daha Fazlası