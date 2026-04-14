Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 bin 209 sözleşmeli personel alımı için düğmeye bastı. 2024 KPSS’den en az 50 puan alan adaylar, 20 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan başarılı adaylar, Diyanet Akademisi bünyesinde imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi olarak göreve başlayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Diyanet Akademisi’ne aday din görevlisi statüsünde 4/B sözleşmeli imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi istihdam edilecek.

2024 KPSS PUANI DİKKATE ALINACAK

İlana göre, 2024 KPSS puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 3 bin 209 imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alımı yapılacak.

ŞARTLAR AÇIKLANDI

Başvurular 20 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden saat 16.30'a kadar yapılacak.

Adayların 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.

SINAVLARIN YAPILACAĞI İLLER

Sözlü sınavlar, İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için İstanbul, Manisa, Bolu, Antalya, Kayseri, Trabzon ve Diyarbakır, İmam Hatip Lisesi (İHL) ile Hafız grubu için ise Bursa, Denizli, Samsun, Yozgat, Konya ve Şanlıurfa'da yapılacak. Diğer grupların sınavları ise Eskişehir ve Ankara'da gerçekleştirilecek.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için en az 70 puan alması şartı aranacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak hazırlıkların ardından ilan edilecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

