Elazığ’da düğün takılarını bozdurmak isteyen bir vatandaş büyük şok yaşadı. Kuyumcuda yapılan kontrolde çeyrek, yarım, tam ve gram altınların büyük bölümünün düşük ayarlı ikinci baskı, iki gram altının ise sahte olduğu ortaya çıktı.

Elazığ'da bir vatandaş, düğün sonrası takılan takıları bozdurmak için kuyumcunun yolunu tuttu. Kuyumcu Muhammed Özdemir'in iş yerine getirilen çeyrek, yarım, tam ve paketli gram altınların büyük bir kısmının merdiven altı üretim olan düşük ayarlı ikinci baskı, iki tane gram altının ise sahte olduğu belirlendi. Vatandaş neye uğradığını şaşırırken, kuyumcu Özdemir hem esnafı hem de yeni evlenen çiftleri sahte takı tehlikesine karşı uyardı.

GRAMDAN ÇEYREKLERE HEPSİ İNCELENDİ Yaşanan olayı ve düğün takılarındaki usulsüzlükleri anlatan kuyumcu Muhammed Özdemir, "Bugün dükkanımıza bir arkadaşımız düğününde takılan takıları getirdi ve biz bunlarda kontrol sağladığımızda ne yazık ki altınların çoğunun sıkıntılı olduğunu gördük. Özellikle çeyrekler, yarımlar, Reşat altınları ve tam altınlar nizami olmayan ikinci baskı çıktı. Hatta Reşatların ayarı 21'e kadar düşürülmüş, getirdiği gram altınlarda da ciddi sıkıntılar tespit ettik. Müşterim tam anlamıyla bir şok yaşadı. Kendisini kamera karşısına davet ettim ama utandığı için çıkmak istemedi ve dışarıya gitti. Şimdi mecburen bu sıkıntılı ürünlerin hiçbirini bozamayacağım için hepsini analize gönderilmek üzere kendisine teslim edeceğim. Çünkü vatandaşlarımız bunları bilmeden alıyor, bazı esnafımız da ne yazık ki görmezden geliyor" dedi.



“BU SIKINTIYLA ÇOK SIK KARŞILAŞIYORUZ”

Elazığ Kuyumcular Odası yönetimi olarak bu mağduriyetlerin önüne geçmek için denetimleri sıkı tuttuklarını ifade eden Özdemir, "Denetimlerimizi çok sıkı tutuyoruz. Bu sahte, ikinci baskı olayını şehirde minimize etmeye çalışıyoruz. Ancak özellikle çevre illerden gelen tam ve cumhuriyet altınlarında bu sıkıntıyla çok sık karşılaşıyoruz. Kendi dükkanımızda kullandığımız analiz makinesi sayesinde bugüne kadar tabiri caizse birçok kez dolandırılmaktan kurtulduk ve şüpheli durumlarda direkt polis arkadaşlarımıza bilgi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

KRİTİK UYARI Meslektaşlarına da seslenen Özdemir, “Buradan hem meslektaşlarıma dükkanlarında mutlaka bu analiz makinelerini bulundurmalarını tavsiye ediyorum hem de vatandaşlarımızı düğün takılarını elden çıkarırken mutlaka bildikleri, güvendikleri kuyumcularda kontrol ettirmeleri konusunda uyarıyorum" şeklinde konuştu.



SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR? Damga ve ayar kontrolü yapın: Altının üzerinde genellikle ayarını gösteren ibareler bulunur. Ancak sahte ürünlerde bu damgalar da taklit edilebildiği için tek başına yeterli değildir.

Renk ve parlaklığına dikkat edin: Gerçek altın kendine özgü bir parlaklığa sahiptir. Renk farklılıkları, aşırı parlaklık veya kaplama izleri şüphe oluşturabilir.

Mıknatıs testi yapabilirsiniz: Altın manyetik bir metal değildir. Güçlü bir mıknatısa tepki vermesi, ürünün içinde farklı metaller olabileceğine işaret edebilir.

Asit ve elektronik analiz testleri yaptırın: En güvenilir yöntemlerden biri kuyumcularda kullanılan analiz cihazlarıyla yapılan kontroldür. Özellikle düğün takıları veya yüksek değerli altınlar için uzman incelemesi önerilir.

Güvenilir kuyumcudan alışveriş yapın: Fatura ve sertifika alınması, olası mağduriyetlerin önüne geçmek açısından önemlidir.

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