Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Dükkanına yazı astı! Bunu yapana ekmek bedava

Dükkanına yazı astı! Bunu yapana ekmek bedava

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dükkanına yazı astı! Bunu yapana ekmek bedava
Fırın, Bozuk Para, Kampanya, Eskişehir, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de bozuk para sıkıntısı çeken bir fırıncı esnafı, çareyi dükkanına astığı yazıyla buldu. 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava vermeye başlayan esnaf, "Elimizde yeterince yok, Merkez Bankası'nda da bulunmadığı için kampanya başlattık. Para üstü verirken zorlanıyoruz." dedi. 

Müşterilere bozuk para üstü vermekte zorluk yaşayan fırıncı esnafı, ilginç bir kampanya düzenledi. Hiçbir yerden bozuk para temin edemediğini belirten esnaf, "100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava" yazan bir kağıdı dükkan camına astı. Özellikle 50 ve 25 kuruşa ihtiyaçları olduğunu vurgulayan esnaf, müşterilerden bu konuda destek beklediklerini dile getirdi.

Dükkanına yazı astı! Bunu yapana ekmek bedava - 1. Resim

"PARA ÜSTÜ VERİRKEN ZORLANIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan esnaf Kadriye Eser, "Bozuk para ihtiyacımız olduğu için cama yazı astık. Elimizde yeterince yok, Merkez Bankası'nda da bulunmadığı için kampanya başlattık. Para üstü verirken zorlanıyoruz. Bazen müşterilere ‘50 kuruşunuz var mı?' diye soruyoruz. Bu kampanyayı daha önce de yaptık. O zaman daha fazla getiren olmuştu. Şu anda ise birkaç kişi getirdi. Gelen paralarla idare ediyoruz. Ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Özellikle 50 kuruşa ihtiyacımız var. 25 kuruş da olabilir ama 1 liraya gerek yok" dedi.

Dükkanına yazı astı! Bunu yapana ekmek bedava - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
El Bilal Toure kimdir, kaç yaşında, hangi takıma geldi! Beşiktaş transferi son dakika...Hindistan'da katliam gibi kaza! Kamyon hacı adaylarını taşıyan traktöre çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çocuğunuz sırt ağrısından şikayet ediyorsa, sebebi bu olabilir! Aman dikkat - YaşamÇocuğunuz sırt ağrısından şikayet ediyorsa, sebebi bu olabilirBurası Kılıbıklar Mahallesi! Bu isim için tabelalar kurşunlandı! Trabzon'da filmlere konu olacak hikaye - YaşamBu isim için tabelalar kurşunlandıBu görüntüler uyku kaçırır... Kuraklık vurdu, derin çatlaklar ortaya çıktı - YaşamKuraklık vurdu, derin çatlaklar ortaya çıktıTicaret Bakanlığı harekete geçti! ‘Kurasız hac’ reklamlarına ceza verilecek - Yaşam'Kurasız hac' yalanına büyük darbeHem sağlıklı hem lezzetli! Cips olarak tüketiliyor, kış aylarının gözdesi haline geldi - YaşamHem sağlıklı hem lezzetli! Cips olarak tüketiliyor, kış aylarının gözdesi haline geldiNATO Şampiyonasında Türkiye fırtına gibi esti! Birinci oldular - YaşamNATO Şampiyonasında Türkiye fırtına gibi esti!
Sonraki Haber Yükleniyor...