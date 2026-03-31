Emine Erdoğan, “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü”nün dördüncü yılına dair yayınladığı mesajda, “Beş yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yarısı açlıktan kaynaklanıyor. Hâlbuki küresel ölçekte israf edilen gıdanın sadece dörtte birini kurtarabilsek açlığa son verebiliriz” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, 30 Mart’ın “Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak ilan edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle video-mesaj yayımladı. Bu yılki temayı “Gıda İsrafı” olarak belirlediklerini hatırlatan Erdoğan, şunları ifade etti:

Bugün dünyada 673 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor. Her 12 kişiden biri kronik açlık riski altında yaşamını sürdürüyor. Bu nedenle istedik ki çöpe attığımız her yiyeceğin ardında oluşan zincirleme etkileri fark edelim. Ve bu gidişata hep birlikte ‘dur’ diyelim. Böylece Afrika’da, Asya’da, Gazze’de ve birçok coğrafyada, açlıkla ölüm arasındaki o korkunç sınırda yaşayan kardeşlerimizin yanında yer alabilelim. Ne acıdır ki, dünyada 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yarısı açlıktan kaynaklanıyor. Nice çocuk büyüyemeden, güzel bir gün göremeden hayata veda ediyor. Hâlbuki küresel ölçekte israf edilen gıdanın sadece dörtte birini kurtarabilsek dünyadaki açlığa son verebiliriz.

Dünya Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan: Çöpe giden gıdanın dörtte biri açlığı bitirir

“BEDELİNİ İNSANLIK ÖDÜYOR”

Emine Erdoğan, dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemeğe eş değer 2,3 milyar ton gıdanın tüketilmeden kaybedildiğine dikkati çekerek, “Ziyan edilen her bir lokmada, hayatı o lokmaya bağlı insanların hakkı var. Savaş bölgelerinde açlık ve susuzluktan kıvranan insanların yakarışları var. Unutmayalım ki gıda kaybının ve israfının faturasını tüm insanlık birlikte ödüyor” diye konuştu.

“MUTFAKLAR İSRAF MERKEZİ”

Emine Erdoğan, “Sadece bir meyveyi çürütmeyerek bile o meyvenin yetişmesi için sarf edilen suyu, enerjiyi ve insan emeğini boşa harcamamış oluruz. O hâlde gelin, el ele verelim. Küçük adımlarla büyük mesafeler katedelim. Mutfaklarımızı israf merkezleri olmaktan kurtaralım, onları nimete vefa mekanları yapalım. Ve çocukların aç kalmadığı adil bir dünyayı omuz omuza kuralım” dedi.

