İhlas Haber Ajansı • Erzurum
Erzincan’ın 3 köyünde meralar yeniden kullanıma açıldı
Erzincan’da Kilimli, Beşsaray ve Ağılözü köylerinde ıslah projesi kapsamında kullanıma kapatılan meralar, yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.
Özetle
Kaydet
Yasam az önce
Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ıslah çalışmaları tamamlanan Kilimli, Beşsaray ve Ağılözü köylerindeki meraları yeniden kullanıma açtı.
- Erzincan'da Kilimli, Beşsaray ve Ağılözü köylerindeki meralar ıslah çalışmaları sonrası kullanıma açıldı.
- Islah projeleri kaba yem üretimini artırma, mera verimliliğini yükseltme ve ekosistemi koruma amacı taşıyor.
- Bu çalışmaların üretici maliyetlerini düşürdüğü, yerel hayvancılığı güçlendirdiği ve ekonomik sürdürülebilirliği artırdığı vurgulandı.
- Islah çalışmalarının 2026 yılında Çatalören, Ergan ve Ahmetli köylerinde devam edeceği belirtildi.
Kaba yem üretimini artırmak, meraları daha verimli hale getirmek ve ekosistemi korumak amacıyla yürütülen ıslah projeleri sürerken, bir gelişme yaşandı.
Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 3 köye ilişkin son gelişmeyi duyurdu.
3 KÖYDEKİ MERALAR KULLANIMA AÇILDI
Kapsamlı ıslah çalışmaları tamamlanan Kilimli, Beşsaray ve Ağılözü köylerindeki meralar, yeniden kullanıma açıldı.
Öte yandan ıslah çalışmalarının 2026 yılında Çatalören, Ergan ve Ahmetli köylerinde devam edeceği öğrenildi.
Çalışmaları sahada inceleyen İl Müdürü Alper Koçaker, bu ıslah çalışmalarının üretici maliyetlerini düşürdüğünü, yerel hayvancılığı güçlendirdiğini, ekonomik sürdürülebilirliği artırdığını vurguladı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR