Erzincan’da Kilimli, Beşsaray ve Ağılözü köylerinde ıslah projesi kapsamında kullanıma kapatılan meralar, yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Kaba yem üretimini artırmak, meraları daha verimli hale getirmek ve ekosistemi korumak amacıyla yürütülen ıslah projeleri sürerken, bir gelişme yaşandı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 3 köye ilişkin son gelişmeyi duyurdu.

3 köyde ıslah çalışmaları tamamlandı

3 KÖYDEKİ MERALAR KULLANIMA AÇILDI

Kapsamlı ıslah çalışmaları tamamlanan Kilimli, Beşsaray ve Ağılözü köylerindeki meralar, yeniden kullanıma açıldı.

Öte yandan ıslah çalışmalarının 2026 yılında Çatalören, Ergan ve Ahmetli köylerinde devam edeceği öğrenildi.

Meralar kullanıma yeniden açıldı

Çalışmaları sahada inceleyen İl Müdürü Alper Koçaker, bu ıslah çalışmalarının üretici maliyetlerini düşürdüğünü, yerel hayvancılığı güçlendirdiğini, ekonomik sürdürülebilirliği artırdığını vurguladı.

Editör:ESMA KARAYEL

Haberle İlgili Daha Fazlası