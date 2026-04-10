Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir kadın, evinin anahtarını verdiği komşusu ve iş arkadaşlarının, yaklaşık 600 bin lira değerindeki altın bileziklerini sahteleriyle değiştirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında inceleme başlatıldı.

ANAHTARINI VERDİ, ZİYNET EŞYALARINDAN OLDU Dalaman’da yaşayan Gülay Tekeli, evde olmadığı zamanlarda kullanmaları için anahtarını teslim ettiği komşusu ve iki iş arkadaşına yaklaşık 600 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının yerini söyledi.

BİLEZİKLER SAHTE ÇIKINCA ŞİKAYETÇİ OLDU Bir süre sonra sağlık giderleri için birikimi olan iki bileziği satmak üzere kuyumcuya giden Tekeli, takıların sahte olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Tekeli, evine girmelerine izin verdiği komşusu ve arkadaşlarından şikayetçi oldu.

3 ŞÜPHELİYİ İFADEYE ÇAĞRILDI Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından eve giriş çıkış yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin "güveni kötüye kullanma" iddiasıyla ifadesine başvurdu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Yaşadığı süreci anlatan Tekeli, arkadaşlarının evde temizlik ve yemek yaparak kendisine yardımcı olduğunu ancak bu süreçte birikimlerinin hedef alındığını savundu. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

