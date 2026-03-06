İspanyol aktivist Calafell, Gazze’deki soykırıma karşı Filistin halkının sergilediği onurlu direnişten etkilenerek başladığı arayışını İstanbul’da noktaladı; Süleymaniye Camisi’nde şehadet getirerek Müslüman oldu.

25 yaşındaki Calafell, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma varan saldırılara karşı Filistin halkının onurlu direnişinden etkilenerek iç dünyasında derin bir sarsıntı yaşadı. Aynı zamanda saldırılar boyunca Barselona'daki eylemlere katılarak Filistin halkı için adalet talebini dile getiren Calafell, bu süreçte yaşadığı sorgulamanın ardından İslam'ı daha yakından tanımaya yöneldi. Calafell’in aylar süren okumaları ve soruları, zamanla büyük bir arayışa dönüştü ve İstanbul'a gelmeye karar verdi.

Büyük bir hayranlık ve merakla girdiği Süleymaniye Camisi'nde Kültürlerarası İletişim Merkezi (KİM) Vakfı gönüllüleriyle tanışan ve İslam'ı teorik ve pratik olarak öğrenen Calafell, kısa bir süre sonra şehadet getirerek Müslüman oldu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları süresince ülkesinde iki yılı aşkın süredir sokaklarda Filistin halkı için adalet talebiyle sesini yükselten Calafell, şimdi de ülkesinde yükselen Müslüman karşıtlığına karşı cesurca mücadele etmeye hazırlanıyor.

Gazze’nin onurlu direnişi ilham oldu: İspanyol aktivist İstanbul’da Müslüman oldu

"FİLİSTİNLİLERİN DİRENİŞİ BENİ İSLAM'I ARAŞTIRMAYA YÖNLENDİRDİ"

25 yaşındaki İspanyol Calafell, Gazzelilerin ve Filistinlilerin direnişine ilk günden beri destek olduğunu, bu sürecin hayatındaki en büyük değişikliğe kapı araladığını söyledi.

Barselona'daki eylemlere her zaman destek verdiğini ve bu süreçte İslam'la ilgili araştırma yaptığını belirten Calafell, "Özellikle Filistin'de olanlar ve Filistinlilerin direnişi beni İslam'ı araştırmaya yönlendirdi ve manevi bir keşfe yöneldim. Bu direniş beni İslam hakkında daha derinlemesine bilgi edinmeye yönlendirdi. Beş ay önce şehadet getirdim ve Müslüman oldum." dedi.

Calafell, aktivist bir kişiliğe sahip olduğunu ve Mısır, Fas ve ardından geldiği Türkiye'de birçok güzellikten etkilendiğini anlattı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

İstanbul'a yaptığı gezide KİM Vakfı gönüllüsü birinin İslam'a davetiyle şehadet getirip Müslüman olduğunu anımsatan Calafell, "Hem İspanyolca hem İngilizce bilen KİM Vakfı gönüllüsü Ahmet bana kaynak bulmamda ve İslam hakkında daha fazla şey öğrenmemde yardımcı oldu. Müslümanların yaşadığı bir ortamda çok fazla şeyi fark ettim ve Müslüman oldum. Şimdi de ramazandaki harika atmosferi tatmak için İstanbul'da yaşıyorum. Her şey çok güzel." diye konuştu.

"MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI VAR"

Ülkesine döndükten sonra ön yargıları kırmak için mücadele edeceğini anlatan Calafell, İslam hakkındaki olumsuz propagandanın kendisini çok rahatsız ettiğini belirtti.

İslam'ın güzelliklerinin görmezden gelindiğini söyleyen Calafell, "İspanya'da, Avrupa'da, Kuzey Amerika'da, sanırım Güney Amerika'da da çok yaygın bir Müslüman düşmanlığı var. Özellikle bazı kesimlerde propagandadan ve de siyasilerin söylemlerinden kaynaklanan bir Müslüman düşmanlığı var. Batı'nın birçok bölgesinde, İspanya'da, Amerika'da, İslam adı terörizmle, şiddetle ilişkilendiriliyor ama Kur'an'ı Kerim'i açıyorsunuz, okuyorsunuz ve bunun tam tersi olduğunu görüyorsunuz. Yani tavsiyem şudur; hoşgörüsüzlüğü iyileştiren şey, bilgidir. Lütfen daha çok okuyun ve araştırın." dedi.

