Hatay İskenderun’da etkili olan şiddetli fırtına, balıkçı barınağında 5 tekne ve 1 yatın alabora olmasına yol açtı. Tekneler vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde İskenderun Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Gece boyunca etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve dalgalar, barınakta demirli bulunan teknelerin irtibat halatlarını kopararak devrilmelerine yol açtı. Fırtınanın şiddetine dayanamayan 5 tekne ile 1 yat suya gömülerek alabora oldu.



Hatay fırtınaya teslim oldu! Tekneler alabora oldu

Durumu fark eden balıkçılar, barınağa gelerek teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri ve vinçler yardımıyla devrilen tekneler teker teker sudan çıkartıldı.

