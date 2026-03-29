Son 65 yılın en kurak yılının yaşandığı Hatay’da geçen yıl tamamen kuruyan Yayladağı Barajı’nda doluluk son 3 ayda yüzde 100’e ulaştı. Hem kente içme suyu sağlayan hem de çilek üreten çiftçinin en önemli kaynağı olan barajın yeniden dolması, bölgedekileri sevindirdi.

Hatay’da yer alan Yayladağı Barajı, kuraklık sonrasında tamamen kurumuştu. Geçen yıl kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan kentte geçen yıl son 65 yılın en kurak yılı yaşanmıştı.

Hatay’da 10 yıl sonra ilk! 1,5 milyon kişinin can suyu kuruyan Yayladağı Barajı yüzde 100 doldu

DOLULUK YÜZDE 100

Yayladağı ilçesinde içme suyunda ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan Yayladağı Barajı’nın kuruması hem çiftçileri hem de vatandaşları zor durumda bırakmıştı. 2026 yılının ilk 3 ayındaki yağışlar, Yayladağı Barajı'nı yüzde 100 doluluk oranına ulaştırdı. Su seviyesi yüzde 100 olan barajdaki doluluk havadan da görüntülendi.

“10 YIL SONRA İLK"

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle çok zorlandıklarını belirterek “Yayladağı Barajımız 10 yıl sonra ilk defa yüzde 100 doluluk seviyesine erişmiş oldu. Hatta tahliyeden su da taşıyor. Yayladağı biliyorsunuz Yayla çileğiyle meşhurdur. Çilek de su isteyen bir bitki ve şu an bu yağışlarla birlikte ekim tekrar dört yıl önceki gibi 4 bin dekarın üzerine çıkmış oldu. Yayladağı çileği de tekrar en azından bu mevsimsel etkide yağışlarla birlikte ekim oranı artmış oldu" dedi.

“SU SIKINTISI YAŞAMAYACAĞIZ”

Yayladağı Barajı’nın 6.4 milyon metreküp kapasitesi olduğunu belirten Başkan Yalçın, şunları söyledi:

Diğer bir önemi içme suyumuzu karşılıyor. Buradan Samandağ bandı özellikle Karaköse bölgesine Yayladağı Barajı'nın yüzde 6'sı içme suyu olarak veriliyordu. Bu konuda içme suyu sıkıntısı da barajımızın doluluğundan dolayı bu sene yaşamayacağız. Geçen yıl çok zorlandık ve son 65 yılının en kurak sezonuydu ama şükürler olsun ki bu mevsim çok bereketli geçti. Yağışlarımız da hala devam ediyor. Hatta 1994 yılından beri en büyük yağışları ilçe olarak alıyoruz.

“BARAJIMIZ DOLDU”

Mehmet Sürgüveç isimli vatandaş ise şunları söyledi:

Geçen yıl barajımız kurumuştu ve çok kuraklık çektik. Bu yıl çok şükür rahmet güzel oldu. Allah bereketli eylesin, çok şükür memnunuz. Barajımız doldu. Şu an yüzde 100 doluluk oranı mevcuttur. Bu da bizim tarımsal olarak yüzümüzü güldürecek inşallah. Son bir iki canlılar için suyumuz kalmıştı sadece. Burası hem içme suyu hem de tarımsal olarak kullanılmaktadır. İnşallah bereketli bir yılımız olacaktır.

“ÇİFTÇİYE FAYDASI OLDU"

Mehmet Aktaş ise "Geçen yıl çok kurak geçti. Bu sene daha bereketli olacak inşallah. Barajın dolu olması bizi çok mutlu ediyor. Çilek üretenler var; bir sürü sebze, meyve yetişenler var. En azından çiftçiye güzel faydası oldu" diye konuştu.

