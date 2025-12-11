Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar hastalıktan korunmak için aktarlara koştu. Bolu'da havaların soğumasıyla birlikte hasta olmamak için vatandaşların yoğunluk oluşturduğu aktarlarda, Üst solunum yolu enfeksiyonu ve gribal hastalıklara karşı etkisiyle bilinen yaş zencefilin yok sattığı bildirildi.

Bolu'da kış mevsiminin etkisini göstermesi üzerine Tarihi Yukarı Çarşı'daki işletmeler hareketli günler geçiriyor. Soğuk havadan korunmak isteyenler, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bitkisel ürünleri tercih ediyor.

SATIŞLAR ARTTI

Tarihi çarşıda aktarlık yapan Fatih Sarıtaş, havaların soğumasıyla işlerinde yoğunluk yaşandığını ifade etti. Özellikle yaş zencefile ilginin arttığını belirten Sarıtaş, "Özellikle yaş zencefil satışlarımızda bir artış oldu. Bunun toz ve kuru versiyonları da var. Ayrıca, çörek otu yağı gibi birtakım takviye edici ürünlere karşı da talep artıyor" diye konuştu.

Sarıtaş, vatandaşlara aldıkları ürünleri bilinçli tüketmeleri uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"İçerisinde şeker oranları yüksek olan ürünler var. Biz bunları müşterilerimize direkt 'Bol miktarda tüketin' şeklinde önermiyoruz. Bunların içinde öksürüğe iyi geleni ve enerji verici birtakım karışımları olanlar var. Bunları çok fazla olmamak kaydıyla, kendi sağlıklarını da bilerek tüketmelerini öneriyoruz. Belli bir yaşın üzerindekiler daha çok etkilenebiliyor. Bağışıklığı güçlendirici gıdalar noktasında halkımız bizlere güveniyor. Bağışıklık artırıcı besinler onların hastalığa yakalanmamasını sağlıyor. Yani hastalığa yakalandıktan sonra alınan tedbirler biraz daha zor oluyor."

