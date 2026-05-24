Soluduğumuz havanın nisan ayına göre yüzde 23 daha kirli olduğu belirlendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul’da 2025 ve 2026 yıllarının nisan ayları hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.

İstanbul’da nisan ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 25 istasyonda metreküp başına 34,1, 2025’in aynı ayında ise 27,7 mikrogram ölçüldü. Partikül madde kaynaklı hava kirliliğinin geçen yıla göre yüzde 23 arttığı tespit edildi.

Havamız bir yılda yüzde 23 kirlendi! İTÜ, megakentin ciğerini ölçtü

Partikülün en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 63,76 mikrogramla “Kâğıthane”, en düşük ölçüldüğü istasyon ise metreküp başına 17,14 mikrogramla “Kumköy” oldu.

