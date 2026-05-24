Havamız bir yılda yüzde 23 kirlendi! İTÜ, megakentin ciğerini ölçtü
Soluduğumuz havanın nisan ayına göre yüzde 23 daha kirli olduğu belirlendi.
- Çalışmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İBB'nin hava kalitesi ölçüm istasyonlarından alınan partikül madde (PM10) oranları incelendi.
- 2024 nisan ayında metreküp başına 34,1 mikrogram olan partikül madde konsantrasyonu ortalaması, 2025'in aynı ayında 27,7 mikrogram olarak ölçüldü.
- Partikül madde kaynaklı hava kirliliğinde geçen yıla göre %23 artış tespit edildi.
- Partikül madde en fazla Kâğıthane'de (metreküp başına 63,76 mikrogram), en az ise Kumköy'de (metreküp başına 17,14 mikrogram) ölçüldü.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul’da 2025 ve 2026 yıllarının nisan ayları hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.
İstanbul’da nisan ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 25 istasyonda metreküp başına 34,1, 2025’in aynı ayında ise 27,7 mikrogram ölçüldü. Partikül madde kaynaklı hava kirliliğinin geçen yıla göre yüzde 23 arttığı tespit edildi.
Partikülün en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 63,76 mikrogramla “Kâğıthane”, en düşük ölçüldüğü istasyon ise metreküp başına 17,14 mikrogramla “Kumköy” oldu.