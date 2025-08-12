Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Herkes kar yağışı sandı, yer bembeyaz oldu! Milyonlarcası yere düştü: Ölüm danslarını yaptılar

Herkes kar yağışı sandı, yer bembeyaz oldu! Milyonlarcası yere düştü: Ölüm danslarını yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Herkes kar yağışı sandı, yer bembeyaz oldu! Milyonlarcası yere düştü: Ölüm danslarını yaptılar
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Her yıl temmuz ve ağustos ayında erginleşerek Sakarya Nehri'nden çıkan ve çiftleşme uçuşu yapan milyonlarca 'Birgün' sineği bu sene de kendisini gösterdi. Milyonlarca Birgün sineği ‘ölüm dansı gerçekleştirerek öldü. Yere düşen sinekler kar yağışı görüntüsü oluşturdu.

Sakarya'da her yıl temmuz ve ağustos ayında erginleşerek Sakarya Nehri'nden çıkan ve çiftleşme uçuşu yapan milyonlarca 'Birgün' sineğinin ‘ölüm dansı' bu kez Akyazı ilçesinde görüldü.

Her yıl gerçekleşen bu doğa olayı, binlerce sineğin sokak ışıkları etrafında topluca uçup son anlarını yaşamasıyla dikkat çekiyor.

Herkes kar yağışı sandı, yer bembeyaz oldu! Milyonlarcası yere düştü: Ölüm danslarını yaptılar - 1. Resim

IŞIKLARIN ETRAFINDA SON UÇUŞU YAPTILAR 

Sakarya'da her yıl temmuz ve ağustos ayında yaşanan Sakarya Nehri üzerinden uçan milyonlarca 'Birgün' sineğinin sokak ışıklarının çevresindeki son uçuşlarını yaparak topluca öldükleri doğa olayı bu yıl da devam etti.

Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıktı.

Herkes kar yağışı sandı, yer bembeyaz oldu! Milyonlarcası yere düştü: Ölüm danslarını yaptılar - 2. Resim

GÖRENLER KAR YAĞIŞI SANDI

Her sene Adapazarı ilçesinde bulunan Sakarya Köprüsü üzerinde görülen birgün sinekleri bu kez ise Akyazı Taşburun Köprüsü üzerinde görüldü. Gelişimlerini suda tamamlayan birgün sinekleri, döngülerinin son ve en kritik evresi olan çiftleşme ritüelini gerçekleştirdi.

Herkes kar yağışı sandı, yer bembeyaz oldu! Milyonlarcası yere düştü: Ölüm danslarını yaptılar - 3. Resim

Aydınlatma direklerinin çevresinde toplanan binlerce sineğin ‘ölüm dansı' gerçekleşti. Her yıl tekrarlanan ve birgün sineklerinin adeta kar yağışını anımsatan ‘ölüm uçuşu' görsel şölen oluşturdu.

Herkes kar yağışı sandı, yer bembeyaz oldu! Milyonlarcası yere düştü: Ölüm danslarını yaptılar - 4. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Başkentte yangına 'sabotaj' iddiası! Polis ekipleri harekete geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başkentte yangına 'sabotaj' iddiası! Polis ekipleri harekete geçti - YaşamBaşkentte yangına 'sabotaj' iddiası!Yangın kahramanları alevlerin arasından aldı! Kaplumbağa ve köpek yavrusu son anda kurtarıldı - YaşamKaplumbağa ve köpek yavrusu alevlerden son anda kurtarıldıEyyam-I Bahur döndü, 24 kent kavruldu! Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı - YaşamEyyam-ı Bahur döndü, 24 kent kavruldu!İstanbul'da devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi, elektrik kesintisine neden oldu - Yaşamİstanbul'da devrilen ağaçlar araçlara zarar verdiManisa'da son dakika korkutan deprem! AFAD duyurdu - YaşamManisa'da son dakika korkutan deprem!Tam 4 gün boyunca yasak! Serinlemek isteyen başka çare arayacak - YaşamSerinlemek isteyen başka çare arayacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...