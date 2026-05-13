Annelik bağını anlatan karesiyle Paris’te düzenlenen fotoğraf yarışmasında dünya ikincisi olan amatör fotoğrafçı Mehmet Emin Coruş’un ödülü gümrükte imha edildi. Vize alamadığı için ödülünü alamayan Coruş, ödülünün ilettiği belgelere rağmen kendisine verilmemesine tepki gösterdi.

Tokat'ta bir fırında simit ve poğaça ustası olarak çalışan amatör fotoğrafçı Mehmet Emin Coruş, geçtiğimiz yıl Paris'te düzenlenen Uluslararası XMAGE Fotoğraf Yarışması'na katıldı.

Coruş, çektiği bir fotoğrafla 170 ülkeden 725 bin fotoğrafın katıldığı yarışmada dünya ikinciliği elde etti ancak vize alamadığı için Paris'teki ödül törenine katılamadı. Annelik bağını anlatan karesiyle büyük ödül kazanan Coruş adına gönderilen kupa ve sertifika bu kez de gümrüğe takıldı.

“AMCAMIZ ŞEHİT BABASIYDI”

Ödüllü amatör fotoğrafçı şöyle konuştu:

Buzağıyı taşıyan amcamız aynı zamanda bir şehit babasıydı. Yani bir karede iki farklı duygu vardı. Bu fotoğrafla dünya derecesi elde ettim.

“ÖDÜLÜM İMHA EDİLMİŞ”

Coruş, organizasyon şirketinin gönderdiği ödülün gümrüğe takıldığını belirterek “Kupam ve sertifikam Tokat'a gönderildi ancak gümrüğe takıldı. Yetkililer benden bazı belgeler istedi. Bunun satın alınan bir elektronik ürün olmadığını, sadece plaket ve sertifika olduğunu anlattım. Ama yine de teslim edilmedi. Daha sonra yarışma şirketiyle yaptığım görüşmelerde ödülümün gümrükte imha edildiğini öğrendim" dedi.

Coruş, manevi değeri yüksek olan ödülünün kendisine ulaşamamasından dolayı üzgün olduğunu söyledi.

