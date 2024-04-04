İDDEF, Ramazan'da zekat emanetleriyle gönüllere dokunuyor

İDDEF, Ramazan yardım çalışmaları kapsamında hayırseverlerin emanet ettiği zekat bağışlarını gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor.

Ramazan faaliyetlerini "İyilik Seninle” sloganıyla gerçekleştiren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ‘Gazze ve tüm mazlum coğrafyalara Ramazan ol’ diyerek 56 ülke 310 bölgede hayırseverlerin bağışlarını mazlum, mağdur ve yoksul kimselere ulaştırıyor.

Zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımları, Türkiye dahil Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki gerçek ihtiyaç sahibi kimselere, kuraklık, açlık ve iç savaş yaşayan kriz içindeki ülkelere, medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilere ve onların yoksul ailelerine teslim eden İDDEF özellikle zekat bağışlarıyla umut oluyor.

Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma ve infak ruhuyla kumanya paketleri dağıtarak iftar sofraları kuran İDDEF, 7 Ekim’den bu yana işgalci İsrail’in soykırım yaptığı Gazze’de zekat ve fitre bağışlarını nakdi ve ayni olarak ulaştırarak sıcak yemek ikramında bulunuyor.

ZEKATLAR İLK ELDEN TESLİM EDİLİYOR

İDDEF, ‘zekat, ümmeti tek bir aile yapar’ anlayışıyla 33 ülkede faaliyet gösteren medreselerinde hafızlık ve İslami eğitim alan yoksul durumdaki öğrencilere ve muhtaç kimselere de, bağışlanan zekatları ilk elden teslim ediyor.

Zekat bağışları, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına EFT/Fast/havale yoluyla, "0212 621 00 65" numaralı çağrı merkezinden ve temsilciliklerden detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor. Hayırseverler ZEKAT yazıp 7230'a göndererek de 20 TL destek olabiliyor.