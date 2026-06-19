İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve İSTİB iş birliğiyle; coğrafi işareti tescillenen İstanbul simidi için Eminönü Meydanı’nda tarihî bir tanıtım etkinliği düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül “Şimdi bu yerel tadı dünya ile buluşturma zamanı” dedi.

İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi ve İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) iş birliğiyle, İstanbul simidinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenmesine ilişkin bir tanıtım etkinliği düzenlendi. Eminönü Yeni Cami Çiçekçiler Çarşısı Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, asırlık lezzetin korunması ve dünyaya tanıtılması gerektiği vurgulandı.

"STANDART OLUŞTURMALIYIZ"

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, küreselleşen dünyada yerel tatların önem kazandığını belirterek “Ürünlerimizi kayıt altına almadığımızda, bin yıllık bir değerimizin başka bir ülkeye ait olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Serzenişte bulunmamak için ata tohumundan başlayarak; kullanılan üründen pişirme tekniklerine ve sunumuna kadar kendimize ait bir standart oluşturmalıyız. İstanbul simidiyle yapılan işlem tam olarak bunu gösteriyor. Bu lezzeti dünya ile buluşturma zamanı” dedi.

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Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da İstanbul simidinin tarihsel geçmişine değinerek şehrin mutfak mirasını hatırlattı. Turan, "Tarihî kaynaklarda, 17. yüzyılda İstanbul'da 80'den fazla simit fırınının varlığından bahsediliyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de simide dair pek çok bilgi mevcut. Simit, bugün hem sokak lezzeti olarak hem de seçkin mekânlarda sunulan çok önemli bir markadır" şeklinde konuştu.

İstanbul simidi dünyaya açılıyor

‘BU TESCİL ŞEHRİN HAFIZASIDIR’

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz ise "Simit, şehrimizin hayat tarzına damga vurmuş bir simgedir. İstanbul simidi sadece un, su, maya ve susamdan ibaret değildir. Bu tescil; İstanbul'un hafızasına, kültürüne, emeğine ve lezzet mirasına sahip çıkmaktır. Amacımız; bu mirası eksiksiz şekilde gelecek nesillere taşımak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul simidinin yapımı, satışı ve denetimi temsilî olarak gösterildi. Vatandaşlara simit ve ayran ikramında bulunuldu.

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