Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. D-100 kara yolunun İstanbul yönü ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Karayolları ekipleri, kar yağışının etkisini sürdürdüğü yolun Bolu Dağı kesiminde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye kadar yükseldi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin İstanbul yönünde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

İstanbul yönü ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı! D-100'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETRE OLDU

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği bölgede tır, kamyon ve tankerler ulaşımda aksamalara neden oluyor.

AĞIR TONAJLILARA GEÇİŞ YASAĞI

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yolun İstanbul istikametinin ulaşıma kapanmaması için D-100 kara yolunun Elmalık mevkinde uygulama yaptı.

Uygulamada tanker, kamyon ve tırların yolun Bolu Dağı kesiminde, İstanbul yönüne geçişlerine müsaade edilmiyor. Ağır tonajlı araçlar Elmalık sapağından kent merkezindeki araç park alanlarına yönlendiriliyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik ekipleri, yolun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülerden araçlarında takoz ve çekme hatalı bulundurmalarını, kış lastiği olmayan araç sürücülerinin yola çıkamamalarını istedi.

